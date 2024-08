A Prefeitura de Barra de Santana (PB) retificou o edital do concurso público, com o objetivo de preencher 63 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior.

O novo documento foi disponibilizado no site da empresa organizadora e encontra-se à disposição para consulta aqui em nossa página eletrônica.

Entre as modificações anunciadas, constam itens do conteúdo programático.

As oportunidades deste certame são para os seguintes cargos: Agente Condutor de Veículos D (4 vagas); Agente de Limpeza Urbana (3 vagas); Operador de Máquinas Pesadas (4 vagas); Agente Administrativo (5 vagas); Agente Comunitário de Saúde (3 vagas); Agente de Combate às Endemias (1 vaga); Agente Mantenedor Predial (4 vagas); Auxiliar de Consultório Dentário (1 vaga); Auxiliar de Sala de Aula (4 vagas); Eletricista (1 vaga).

Mais: Técnico de Laboratório de Análises (1 vaga); Técnico de Segurança do Trabalho (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Auditor Municipal de Tributos (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Farmacêutico (2 vagas); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo Educacional (1 vaga); Médico ESF (3 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo Clínico (2 vagas); Enfermeiro (4 vagas); Odontólogo (4 vagas); Professor A – Pedagogo (5 vagas); Professor B – Geografia (1 vaga); Professor B – História (1 vaga); Professor B – Inglês (1 vaga); Professor B – Português (1 vaga);

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 24 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.412,00 a R$ 5.970,00.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 8 de setembro de 2024, pelo site CPCON, com taxas de R$ 75,00 a R$ 115,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 2 e 6 de agosto de 2024.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 20 de outubro de 2024; prova de títulos para os cargos de nível superior; prova prática para os cargos de Agente Condutor de Veículos D, Operador de Máquinas Pesadas e Técnico de Laboratório de Análises, prevista para o dia 1º de dezembro de 2024.

O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

