Sine-PB oferece mais de 800 vagas de emprego na Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir desta segunda-feira (12), 842 vagas para quem está procurando emprego na Paraíba.

Dentre as ofertas, 528 estão em João Pessoa e as demais nos municípios de Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Bayeux, Patos, Sapé, Conde, Mamanguape, Cajazeiras, Itaporanga, Cabedelo e São Bento.

Na cidade de João Pessoa, o maior número de oportunidades de vagas é para atendente de telemarketing (300), mas também existem vagas para servente de pedreiro (20), conferente de carga e descarga (10), carpinteiro (10), ajudante de motorista (10), embalador a mão/fundamental completo (10), operador de acabamento /indústria gráfica (10), motorista entregador (6), motorista carreteiro (5), pedreiro de fachada (4), assistente de vendas (5), mecânico de automóvel (3), entre outras.

Em Campina Grande, serão disponibilizadas 165 vagas de emprego, das quais 30 são para servente de pedreiro, e ainda para advogado (10), auxiliar de linha de produção (10), auxiliar jurídico/superior incompleto (10), lavador de automóveis (9), ajudante de carga e descarga de mercadoria (8), motorista de caminhão (6), servente de obras (6) e as demais vagas para diversas áreas.

No município de Santa Rita, estarão disponíveis 51 vagas de emprego, dentre as quais 20 são para auxiliar de linha de produção (médio completo), quatro para vendedor porta a porta, para auxiliar de limpeza, estoquista e vendedor interno – três vagas para cada cargo, etc.

Guarabira vai oferecer 54 vagas de emprego, sendo 23 para costureira em geral, além de oportunidades para vendedor pracista (5), para supervisor de vendas comercial e técnico em segurança do trabalho (2 vagas para cada função) e engenheiro de alimentos (1), entre outras.

Na cidade de Bayeux, serão seis vagas, entre elas duas para vendedor em comércio atacadista e para pintor de estruturas metálicas, serralheiro de alumínio, supervisor de segurança patrimonial, técnico em instalação de equipamento de áudio, uma vaga para cada cargo.

Em Patos, terá 11 vagas de emprego variadas. Tem oportunidade para auxiliar de mecânico de autos, encarregador de frios, mecânico de automóveis e caminhões, supervisor de vendas no atacado, e nos cargos de instalação de equipamentos de comunicação e fiel de depósito, duas vagas para cada.

Sapé vai ofertar sete vagas distribuídas entre os cargos de: agente de microcrédito, operador de telemarketing ativo e receptivo, biomédico e para vendedor pracista, quatro vagas de emprego.

No município de São Bento, serão ofertadas oito vagas para atendente de lanchonete (2) e as demais nos cargos de operador de caixa, motorista entregador, gerente de empresas comerciais, assistente administrativo, auxiliar de limpeza e vendedor – no comércio de mercadorias.

Cabedelo, por sua vez, vai oferecer quatro vagas de emprego, sendo três para ajudante de carga e descarga de mercadoria e uma vaga para operador de M. e armazenamento de carga.

No posto do Sine do Conde, também serão quatro vagas distribuídas nos cargos de auxiliar de logística, balconista e barman.

Já na cidade de Cajazeiras, serão duas vagas, uma para cozinheiro geral e outra vaga para oficial de serviços diversos de edificações.

Em Itaporanga, uma oportunidade para operador eletromecânico. E por fim, Mamanguape ofertará uma vaga para vendedor porta a porta.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.