Concurso do Instituto de Previdência de João Pessoa é prorrogado

Para quem perdeu o prazo, mas tem interesse em concorrer a uma das vagas do concurso para o Instituto de Previdência do Município (IPM), a Prefeitura de João Pessoa prorrogou até o dia 26 de agosto o prazo de inscrições.

São 25 vagas imediatas mais cadastro reserva. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio e técnico é R$ 100 e para os cargos de nível superior é R$ 130.

De acordo com a superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra, o prazo foi alterado para oportunizar aos interessados mais alguns dias para a realização da inscrição. “Todavia o restante do cronograma do edital continua inalterado”, destacou.

Os cargos são de assistente de suporte de administração de finanças (11 vagas), assistente de suporte de previdência (3 vagas), assistente de suporte de tecnologia da informação (2 vagas), assistente de suporte em transporte (3 vagas), técnico em informática (2 vagas), analista previdenciário administrador (1 vaga), analista previdenciário contador (1 vaga), analista de redes e comunicação (1 vaga), e analista previdenciário economista (1 vaga). Os salários variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06.

Para a inscrição, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), no endereço eletrônico www.idecan.org.br. Após o cadastro deverá efetuar o pagamento da taxa em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios.

Conforme o edital, as provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 22 de setembro. Os locais de aplicação do certame serão divulgados dias antes da data do exame no endereço eletrônico www.idecan.org.br.

Além desta etapa, o concurso do IPM ainda compreende prova de títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior e avaliação biopsicossocial aplicada aos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência e que optaram por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, no ato de inscrição do concurso.

Os candidatos aprovados e classificados no concurso, dados os critérios de oportunidade e conveniência, serão convocados através de publicação no endereço eletrônico www.joaopessoa.pb.gov.br/, obedecida rigorosamente a ordem de classificação.

Mais informações podem ser consultadas no edital do concurso: https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/756/concursos/56/anexos/VhvCsAMPSusPMlTSA1ob215Vf9T5V6NPPLKTYQNS.pdf

Serviço – O Instituto de Previdência do Município (IPM) é a autarquia responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de funcionários da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Atualmente contabiliza 6.306 aposentados e 1.588 pensionistas.

O IPM está localizado à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n°166, Centro. Mais informações pelo telefone 3213.4647 ou WhatsApp 3222.1005.

