Mais de 800 vagas de emprego em 12 municípios da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) vai ofertar 826 vagas na próxima semana. Devido ao feriado na segunda-feira (5), o atendimento em todos os postos do estado acontecerá somente a partir da terça-feira (6).

Só em João Pessoa, estão disponíveis 522 vagas, sendo 300 delas para atendente de telemarketing. As demais oportunidades estão nas cidades de Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Cabedelo, São Bento, Patos, Bayeux, Sapé, Cajazeiras, Conde e Mamanguape.

Nos postos do Sine-PB de João Pessoa há postos de trabalho para pedreiro (26), servente de pedreiro (20), ajudante de motorista (10), carpinteiro (10), técnico de rede de telecomunicações (3), técnico de edificações (2), recepcionista de hospital (2), preparador de tintas (1), subencarregado de terraplenagem (1), subgerente de restaurante (1), confeiteiro (1), entre outros.

A cidade de Campina Grande oferecerá 136 vagas de emprego. Entre elas estão 12 para carpinteiro, 11 para vendedor, 9 para lavador de automóveis, 6 para auxiliar de limpeza, 2 estoquista, 1 para borracheiro e 1 para bombeiro civil.

No município de Guarabira serão disponibilizadas 62 vagas de emprego por meio do Sine-PB. Quase todas são para costureira, porém, também há oportunidades para vendedor pracista (6), supervisor de vendas comercial (2) e engenheiro de alimentos (1).

Em Santa Rita, serão ofertadas 57 vagas de emprego para quem está desempregado. Destas, 33 são para auxiliar de linha de produção.

No município de Cabedelo serão 13 vagas disponíveis no Sine-PB a partir da próxima terça-feira. Tem vaga para garçom, açougueiro, farmacêutico e outras profissões.

Na cidade de Patos são 10 vagas que podem ser procuradas por quem está a procura de emprego. Entre as opções, algumas para encarregado de frios, ou de açougue ou hortifrutigranjeiros.

Em Bayeux, estarão em oferta nove vagas no posto do Sine-PB. Tem oportunidade para analista de recursos humanos, serralheiro de alumínio, supervisor de segurança patrimonial, etc.

Já em São Bento serão sete vagas ofertadas e para nenhuma o candidato precisa ter experiência.

Cinco vagas de emprego estarão disponíveis na cidade de Sapé, sendo quatro para vendedor pracista e uma para agente de microcrédito.

Cajazeiras terá uma vaga para cozinheiro em geral e outra para oficial de serviços diversos em edificações.

No Conde também terão duas vagas (ambas para auxiliar de linha de produção) e em Mamanguape apenas uma vaga, sendo esta para vendedor porta a porta.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.

Confira aqui as vagas

Telefones do Sine-PB para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 98619-1918

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712

