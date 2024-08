O IFPB lançou edital para seleção de professores substitutos para atuar em vários campi do Estado. As inscrições vão de 3 a 8 de agosto.

As oportunidades são para as áreas de Controle e Processos Industriais (1 vaga no Campus Cajazeiras); Libras (1 vaga no Campus Cajazeiras); Matemática (1 vaga no Campus Campina Grande); Economia (1 vaga no Campus Guarabira); Arquitetura e Urbanismo (1 vaga no Campus Monteiro); Química (1 vaga no Campus Monteiro); Moda e Vestuário (1 vaga no Campus Pedras de Fogo).

A remuneração inicial é de R$ 3.130,85, devendo ser ajustada, no ato do contrato, conforme a titulação do candidato aprovado. A seleção será por meio de Prova de Desempenho Didático e Prova de Títulos.

As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico disponível em: https://concursos.ifpb.edu.br/. O valor é de R$ 100,00.

Candidatos inscritos no CadÚnico e que tenham renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário podem pedir isenção das inscrições até o dia 5 de agosto.

O resultado final do certame está previsto para o dia 19 de setembro.

