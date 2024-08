CRMV-PB abre edital de concurso público

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (CRMV-PB) anunciou a abertura do edital de concurso público nº 001/2024 para contratação de fiscal e assistente administrativo e formação de cadastro de reserva. A inscrição custa R$ 60 e pode ser feita exclusivamente via Internet, pelo site www.ibade.org.br até o dia 20 de setembro de 2024.

O concurso será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A remuneração para o cargo de Assistente Administrativo e de Fiscal é de R$ 2.209,45 mais benefícios. Ambos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais.

O concurso será realizado em uma única etapa, que consiste em uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, prevista para ser aplicada na cidade de João Pessoa/PB. Os resultados serão divulgados no site do Ibade.

Requisitos e Documentação – Para a contratação, os candidatos devem atender a uma série de requisitos, incluindo ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), e possuir a escolaridade exigida para o cargo, entre outros. A documentação necessária inclui título de eleitor, carteira de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, e outros documentos detalhados no edital.

Informações Adicionais – O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta e impressão no site www.ibade.org.br. Os candidatos devem acompanhar todas as atualizações e eventuais retificações pelo mesmo site. Em caso de dúvidas, o Ibade disponibiliza canais de atendimento para esclarecimentos adicionais.