Sine João Pessoa disponibiliza quase 600 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) começa a semana trazendo várias oportunidades de trabalho em diversos setores. São 592 vagas de emprego, com destaque para pedreiros, que podem disputar as 58 vagas ofertadas. Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço, que fica no bairro do Varadouro, a partir desta segunda-feira (29).

Outros setores que estão com várias oportunidades são os cargos de carpinteiro (45 vagas) e armador (30 vagas). Para ocupar as funções é importante ficar atento às exigências, como ter ensino fundamental e médio completo, além de experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Algumas vagas incluem pessoas com deficiência.

O Sine-JP também oferece 27 vagas para consultor de vendas, 20 para auxiliar de linha de produção, 15 para balconista de açougue, 15 para carregador e mais 15 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Para quem busca o primeiro emprego, há vagas para atendente de lanchonete. E para os que ainda não têm experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também há oportunidades de trabalho nas áreas de auxiliar na linha de produção e frentista.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

