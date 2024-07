Profissionais interessados em ingressar no setor elétrico podem participar dos processos seletivos da Energisa Paraíba. Mais de 20 vagas estão abertas, incluindo de estágio, para as cidades de João Pessoa, Alagoa Nova, Umbuzeiro, São Bento, Patos e Mamanguape. As inscrições são feitas por meio da plataforma de carreiras da empresa, disponível no link https://grupoenergisa.gupy.io/.

Entre as vagas disponíveis, estão: engenheiro de distribuição, eletricista de distribuição e de linha viva, analista administrativo, assistente administrativo, auxiliar comercial, analista de suporte, especialista de inovação, entre outros. As oportunidades são para todos os interessados que atendam aos pré-requisitos das vagas, incluindo pessoas com deficiência (PCD).

“Um ponto de destaque para os nossos processos de admissões é a disponibilidade do Banco de Talentos. Nele, o profissional pode se cadastrar a fim de ser considerado para futuras oportunidades que estejam alinhadas às suas habilidades e experiências”, explica a Business Partner de RH da Energisa Paraíba, Adelene Ribeiro.

Como se inscrever

Na plataforma de carreiras da Energisa, o candidato pode listar as oportunidades por local de trabalho, tipo de vaga, área ou pelo nome do cargo. Cada vaga possui requisitos e qualificações específicas, por isso é importante verificar as informações detalhadas sobre cada oportunidade.

Outro ponto interessante é que a plataforma de carreiras traz vagas para todo o território onde o Grupo Energisa tem concessão, nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Sergipe e Tocantins, além da Paraíba. Ao todo, são aproximadamente 17 mil colaboradores espalhados pelo Brasil.

Para obter informações gerais e acompanhar as vagas disponíveis em todo o Grupo Energisa, acesse o site https://grupoenergisa.gupy.io/.

