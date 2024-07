O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 543 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (22). Há vagas em diversos setores econômicos, para pessoas com e sem experiência e em todos os níveis de escolaridade. Para candidatar-se a uma das vagas, é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário.

As 44 vagas de carpinteiro ofertadas esta semana fazem com que essa função ganhe destaque na lista de empregos disponibilizados por meio do Sine-JP. Estão aptos a concorrer pessoas com ensino fundamental e pelo menos seis meses de experiência na área. Também são oferecidas vagas para pessoas com deficiência.

Outro destaque é para a função de armador, com 30 vagas. Para trabalhar na área estão sendo exigidos ensino fundamental incompleto e comprovação de experiência.

Há, ainda, vagas para auxiliar de linha de produção, auxiliar jurídico, bombeiro hidráulico, consultor de vendas, eletricista e frentista. Para nenhuma dessas funções é exigido experiência. E para quem está em busca do primeiro emprego, o Sine-JP oferece vagas para atendente de lanchonete.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade. A página permite ao trabalhador o uso de filtros na busca de vagas por bairro e exigência de experiência e de escolaridade. O acesso é pelo endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49 – primeiro casarão da Vila Sanhauá, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (83) 98654- 8978.

