Mais de 620 vagas de emprego em 10 municípios paraibanos

A partir da próxima segunda-feira (22), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) está disponibilizando 626 vagas de emprego distribuídas em 10 municípios paraibanos.

Só na Capital, 248 vagas estarão em oferta. Há também vagas nas cidades de Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Sapé, Patos, Pombal e São Bento.Em João Pessoa, as opções ofertadas são bem variadas.

Há vagas de emprego para servente de obras (10), costureira (9), agente de portaria (8), faturista (3), técnico de pescados e derivados (3), garçom (2), cumim (2), motofretista (1), técnico em segurança do trabalho (1), vigia (1 – para pessoa com deficiência), etc.

Há também vagas para estágio, a exemplo de três para advogados.Em Campina Grande, são 154 ofertas de emprego, sendo 55 só para servente de obras e 20 para pedreiro.

Mas também existem vagas para lavador de automóveis (9), auxiliar de contas a pagar (2), bombeiro civil (1), entre outras.No Brejo, em Guarabira, estão à disposição 130 vagas de emprego, mas todas são para costureira em geral.Em Santa Rita, quase todas as 49 vagas disponíveis pelo Sine-PB são para auxiliar de linha de produção.

Na Grande João Pessoa, em Bayeux e Cabedelo há 12 vagas de emprego (em cada cidade). Bayeux tem oportunidades para entregador de gás (2), supervisor de transportes (1), serralheiro de alumínio (1), entre outras. Já em Cabedelo há emprego para auxiliar de expedição (1) e churrasqueiro (1), entre outros.

No posto do Sine-PB da cidade de Sapé existem sete opções de emprego, das quais três são para operador de caixa.

No Sine-PB da cidade de Patos há seis vagas, entre elas para encarregado de açougue, de frios e de hortifrutigranjeiros.

Os municípios de Pombal e São Bento têm a oferecer quatro vagas de emprego (cada um). No primeiro as ofertas são para operador de caixa, vendedor interno e repositor em supermercado. Já em São Bento tem emprego para vendedor, atendente de lanchonete e gerente de empresas comerciais.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.

Confira aqui as vagas

Siga no Instagram @paraiba_online