UFPB abre inscrições para professor substituto

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), publicou dois editais que oferecem 18 vagas para a função de professor substituto.

Os processos simplificados são para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com 1 vaga, e para o Magistério Superior, com 17 vagas. Eles são regidos, respectivamente, pelos editais nº 71/2024 e 72/2024.

De acordo com os editais, o vencimento básico varia de R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63, a depender do regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, podendo a remuneração bruta chegar a R$ 7.356,02.

Isso porque o vencimento será acrescido da retribuição por titulação – especialização, mestrado ou doutorado –, de acordo com a titulação exigida no edital e o auxílio-alimentação. Haverá, ainda, complementação de pagamento para atingimento do piso do magistério fixado pela Portaria MEC n.º 61, de 31 de janeiro de 2024.

Os candidatos deverão realizar a inscrição pessoalmente ou por procuração na secretaria do departamento responsável. Também será aceita a inscrição via postal (tipo Sedex), entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.

No ato da inscrição, é necessário que o candidato apresente cópia de documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), curriculum vitae ou lattes devidamente comprovado e foto 3×4 recente, além do requerimento de inscrição preenchido, de acordo com o certame para o qual o candidato se inscreveu, e comprovante de pagamento da taxa de inscrição mediante Guia de Recolhimento da União (GRU).

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60,00, para os cargos cujo regime de trabalho é 20 horas, a R$ 85,00, para os cargos com regime de 40 horas. A solicitação do pedido de isenção deve ser feita entre 29 e 30 de julho e poderá ser realizada pessoalmente, por procuração ou via postal (tipo Sedex).

O resultado do pedido de isenção será divulgado pelo Departamento/Unidade Acadêmica responsável pelo certame até dia 31 de julho.

A seleção prevê vagas destinadas a pessoas com deficiência e pessoas declaradas pretas ou pardas. Como as seleções regidas pelos editais são totalmente autônomas e independentes entre si, os interessados deverão conferir, no quadro de distribuição de vagas por unidade acadêmica (Anexo I), as vagas que estão reservadas aos candidatos nestas condições.

O processo seletivo, em ambos os editais, consistirá em prova didática, de caráter eliminatório, com peso seis, e prova de títulos, de caráter classificatório, com peso quatro. A prova didática consistirá de aula expositiva ou de natureza teórico-prática.

Os locais e horários serão divulgados no site do departamento responsável pelo certame conjuntamente às informações necessárias para a aplicação das provas.

Conforme o cronograma do edital referente à seleção para o docente EBTT, a prova didática acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro e a prova de títulos, no dia 15 de setembro. O resultado, com o quadro de notas, estará disponível no dia 22 de setembro.

Os candidatos ao certame para o Magistério Superior devem consultar o quadro de distribuição de vagas por unidade acadêmica (Anexo I) para verificar as datas previstas de realização das provas didáticas e de títulos, assim como o dia programado para divulgação dos resultados preliminares, uma vez que as seleções regidas são autônomas e independentes entre si.

Confira a distribuição de vagas por centro de Ensino

Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) – 1 vaga (Edital nº 71/2024)

Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) – 2 vagas

Centro de Educação (CE) – 2 vagas

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – 4 vagas

Centro de Ciências da Saúde (CCS) – 4 vagas

Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) – 2 vagas

Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) – 1 vaga

Centro de Ciências Agrárias (CCA) – 1 vaga

Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) – 1 vaga

