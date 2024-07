O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana trazendo diversas oportunidades para quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. A partir desta segunda-feira (15), serão disponibilizadas 521 vagas de emprego. Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço, que fica no bairro do Varadouro.

No destaque, a lista traz 45 vagas para pedreiro, outras 44 para carpinteiro e mais 30 vagas para armador. Algumas colocações exigem experiência na área, outras não.

O Sine-JP também oferece 27 vagas para consultor de vendas (com ou sem experiência), 20 para vendedor pracista, 15 para balconista de açougue, outras 15 para carregador de armazém, 15 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e outras 15 para promotor de vendas.

Para quem busca o primeiro emprego há vagas para atendente de lanchonete. E para os que ainda não têm experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) também há oportunidades de trabalho nas áreas de auxiliar na linha de produção, desenhista industrial gráfico, entregador de gás e frentista.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

