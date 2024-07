Procurar um emprego quando não se tem experiência profissional pode ser desafiador. Mas o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) promove periodicamente palestras sobre técnicas para entrevistas de emprego e realiza oficinas para a elaboração de currículos, visando preparar os jovens e adultos para o mercado de trabalho. No primeiro semestre deste ano, o Sistema realizou mais de 27,7 mil encaminhamentos de candidatos com idade entre 14 e 24 anos.

“Pessoas com idade a partir de 14 anos, com CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) válidos, já podem se inscrever no Sine. Importante destacar que a maioria das vagas oferecidas pelas empresas é no regime CLT”, destaca a coordenadora adjunta do Sine-JP, Jessyka Pedrosa.

O candidato que desejar concorrer a uma ou mais vagas precisa comparecer à sede do Sine-JP e realizar um cadastro. “É nesse cadastro que abrimos uma espécie de currículo online do candidato. Com esse registro, conseguimos fazer uma busca por vagas abertas com o perfil do interessado. Uma vez constando que há uma combinação, realizamos o encaminhamento imediato do candidato para a empresa”, explica Jessyka Pedrosa.

A auxiliar administrativa Ana Beatriz Gabriel da Silva, de 21 anos, procurou o Sine-JP no final de maio a procura de uma nova oportunidade de trabalho. Ela já tinha experiência na área, o que facilitou o encaminhamento para uma entrevista.

“Todo o processo foi bem simples e rápido. Procurei o Sine-JP no final de maio. O atendimento lá foi bastante cordial. O pessoal explica tudo direitinho. Fui encaminhada para uma entrevista no dia 10 de junho e contratada no dia 17 do mesmo mês. Fiquei muito feliz”, conta Ana Beatriz.

A jovem tem experiência como auxiliar administrativa. Na empresa que foi contratada, ela é responsável pelo controle de planilhas internas, pelos agendamentos dos associados da empresa e pelo atendimento ao público.

“Auxiliar administrativo é uma função de muita responsabilidade. Para exercer essa função você precisa garantir que o escritório funcione de maneira ágil e eficiente, e o auxiliar administrativo deve demonstrar boas habilidades de comunicação, empatia e ser bastante organizado, além de saber fazer a correta gestão de tempo”, ressalta.

Quem também procurou os serviços do Sine-JP recentemente foi o atendente de lanchonete Marcos Vinícius, de 19 anos. Apesar de muito jovem, ele acumula experiências em diferentes empresas. Já vendeu flores na rua, trabalhou como atendente em uma padaria e como auxiliar em uma fábrica de bolos. E agora conseguiu uma vaga como atendente em uma lanchonete.

“Procurei o Sine-JP no mês de junho. O atendimento foi ótimo, eu cheguei cedo e não tinha tanta gente, logo foi bem rápido. Eu fui sem pretensão alguma e consegui uma vaga em algo que eu gosto. Marcamos a entrevista para dois dias após eu ir ao Sine-JP. E fui efetivado no dia do meu aniversário, 2 de junho, um grande presente”, conta Marcos Vinícius.

Quem não tem experiência profissional, pode procurar o Sine para fazer cursos e oficinas que oferecem orientações para o candidato ir mais seguro para as entrevistas de emprego. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978, para saber o calendário de atividades e se inscrever nos próximos eventos.

Serviço

O Sine-JP funciona de segunda a sexta, das 8h às 14h, na Rua João Suassuna, 49, no Varadouro, em João Pessoa. Telefone para contato (83) 98654-8978.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online