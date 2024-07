CIEE oferece mais de 200 vagas de estágio em João Pessoa

Estão abertas mais de 200 vagas de estágio em diversas áreas, com inscrições realizadas através do portal do CIEE, para estudantes de João Pessoa.

Andreia, supervisora do CIEE na Paraíba, explicou que a expectativa é preencher 279 vagas de estágio no estado.

Essas oportunidades surgem especialmente devido ao encerramento de contratos de estágio e à formatura de estudantes.

“Nossa perspectiva é atingir 279 vagas em várias áreas, incluindo administração de empresas, ciências contábeis, marketing, informática e design gráfico,” disse.

Além dessas áreas principais, também há vagas disponíveis para cursos como pedagogia e jornalismo. Essas vagas são ideais para alunos que estão cursando o ensino superior, uma vez que muitos estudantes se formam nesta época do ano, liberando novas oportunidades.

Os estudantes interessados devem acessar o portal do CIEE para realizar o cadastro. É importante manter os dados atualizados no portal, como endereço, telefone e e-mail, para facilitar o contato e o encaminhamento das oportunidades. Andreia destacou: “O cadastro está sempre ativo, e é crucial que os estudantes atualizem suas informações regularmente, especialmente o CEP, para que possamos criar oportunidades próximas às residências dos estudantes.”

Além das vagas, o CIEE oferece capacitação gratuita através da plataforma Saber Virtual. Na plataforma, os estudantes podem realizar cursos sobre montagem de currículo, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.

*com informações da TV Cabo Branco