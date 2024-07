Concurso do IPM com 25 vagas disponíveis em João Pessoa

Já estão abertas as inscrições para os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de João Pessoa para o Instituto de Previdência do Município (IPM). Estão sendo oferecidas 25 vagas diretas e outras de reserva técnica.

As inscrições acontecem até o próximo dia 8 de agosto e o período para a solicitação de isenção do valor da taxa se encerra nesta quarta-feira (10).

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio e técnico é R$ 100 e para os cargos de nível superior é R$ 130.

Os salários variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.201,06. Os cargos são de assistente de suporte de administração de finanças (11 vagas), assistente de suporte de previdência (3 vagas), assistente de suporte de tecnologia da informação (2 vagas), assistente de suporte em transporte (3 vagas), técnico em informática (2 vagas), analista previdenciário administrador (1 vaga), analista previdenciário contador (1 vaga), analista de redes e comunicação (1 vaga), e analista previdenciário economista (1 vaga).

Além destes cargos, há ainda vagas disponibilizadas para os cargos de cadastro de reserva.

O concurso está sendo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) e o edital com todas as informações pode ser acessado no endereço http://idecan.selecao.net.br/informacoes/56/.

A divulgação dos locais de prova acontecerá no dia 19 de setembro e a realização das provas objetivas será no dia 22 de setembro.

As vagas deste concurso são de ampla concorrência, observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O concurso compreende provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior e avaliação biopsicossocial aplicada aos candidatos inscritos na condição e pessoa com deficiência.