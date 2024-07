João Pessoa inicia semana com mais de 500 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana disponibilizando 515 oportunidades de trabalho. Há vagas em diversos setores econômicos para pessoas com e sem experiência e em todos os níveis de escolaridade.

Para candidatar-se a vaga, é preciso se dirigir à sede do serviço, no bairro do Varadouro, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário.

O destaque das vagas fica com os cargos de pedreiro (55) e carpinteiro (44). Além disso, na lista com maior número de vagas disponíveis estão: armador (30), balconista de açougue (15), carregador (15), consultor de vendas (15) e promotor de vendas (15).

Para quem não tem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), há opções para trabalhar como ajudante de eletricista, atendente de lanchonete, auxiliar de linha de produção, auxiliar jurídico, bombeiro hidráulico, consultor de vendas, eletricista, entregador de gás (ajudante de caminhão), leiturista, manobrista, entre outros.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade.

A página permite ao trabalhador o uso de filtros na busca de vagas por bairro e exigência de experiência e de escolaridade. O acesso é pelo endereço www.joaopessoa.pb. gov.br/servico/painel-da- empregabilidade/.

Serviço – O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49 – primeiro casarão da Vila Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (83) 98654- 8978.

