Sine-PB disponibiliza mais de 400 vagas de emprego

OSistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), a partir desta segunda-feira (8), oferta 417 vagas de emprego em 10 municípios paraibanos.

O maior número de oportunidades se concentra em João Pessoa, onde serão disponibilizadas 121 vagas, com destaque para os cargos de pedreiro (8 vagas) e auxiliar de logística (7 vagas).

As demais vagas estão distribuídas nos postos das cidades de Campina Grande, Bayeux, Sapé, São Bento, Santa Rita, Patos, Mamanguape, Cabedelo e Guarabira.

No posto Sine-PB e nas quatro unidades de atendimento localizadas em João Pessoa, ainda estarão disponíveis vagas para os cargos de servente de obras, auxiliar de cozinha, consultor de vendas, operador de máquinas fixas, em geral e eletricista, com cinco vagas disponíveis para cada cargo; para cozinheiro industrial, quatro vagas; e vendedor pracista (médio completo e possui CNH), também quatro vagas, e outras oportunidades em diversas áreas.

Na cidade de Campina Grande, serão 163 vagas, sendo servente de obras (25), pedreiro, vendedor pracista, carpinteiro e auxiliar de linha de produção (10 vagas para cada cargo), gesseiro e auxiliar administrativo (disponibilidade para trabalhar na cidade de Queimadas/PB) – (seis vagas para cada cargo) as profissões com o maior número de postos de trabalho disponíveis.

Já o Sine-PB em Santa Rita, vai oferecer 31 vagas de emprego, sendo cinco para operador polivalente da indústria têxtil, quatro para repositor, quatro para supermercados, três (para cada) para auxiliar de linha de produção, auxiliar de estoque e costureira de máquinas industriais, entre outras.

O Sine estadual em Patos terá 12 vagas. As vagas de destaque são para vendedor de comércio varejista e servente de obras, com duas vagas para cada cargo, já soldador, serralheiro, operador de caixa, serralheiro, encarregado de frios, encarregado de açougue, montador de estruturas metálicas e encarregado de hortifrutigrangeiros, contam com uma vaga para cada cargo.

Das nove vagas disponíveis em São Bento, para atendente de lojas e mercados são duas vagas, duas para atendente de lanchonete, enquanto vendedor interno, gerente de empresas comerciais, auxiliar de estoque, vendedor de comércio varejista e vendedor no comércio de mercadorias uma vaga para cada cargo.

No Sine-PB de Guarabira, serão ofertadas 41 vagas, das quais 30 para costureira em geral, 10 para costureira em geral com fundamental completo e uma para o cargo de tecnólogo em sistemas biomédicos.

Ainda há 13 vagas no posto Sine-PB – Cabedelo assim distribuídas: três vagas para controlador de pragas, auxiliar de carga e descarga de mercadorias, duas vagas para assistente de vendas, para auxiliar de limpeza, e para motorista de caminhão, servente de obras e supervisor de logística uma vaga para cada cargo.

Em Mamanguape, será ofertada uma vaga, para o cargo de diretor de estabelecimento de ensino superior privado.

Para o município de Bayeux, serão disponibilizadas 13 vagas, sendo cinco vagas para o cargo de consultor de vendas, quatro para repositor – em supermercados, duas (para cada) conferente de logística e entregador de gás (ajudante de caminhão).

Já no posto de Sapé 13 vagas são distribuídas para os cargos de auxiliar de limpeza, biomédico, balconista, gerente comercial, auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal, supervisor de vendas comercial e mecânico de automóveis e caminhões, sendo uma vaga para cada cargo; recepcionista, em geral, são ofertadas três vagas e por último, operador de telemarketing ativo e receptivo, duas vagas.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.

Confira as vagas

Telefones do Sine-PB para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 98619-1918

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712