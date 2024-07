“Enem dos Concursos”: novo cronograma é divulgado

Um novo edital do Concurso Nacional Unificado (CNU), também chamado de “Enem dos Concursos”, será publicado nesta quinta-feira (4).

Entre as orientações do novo documento estará expressa a manutenção da prova no dia 18 de agosto, mesmo em caso de evento excepcional. Foi o que disse a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, em entrevista, nesta quinta-feira, em Brasília.

A prova desse concurso aconteceria em maio, mas foi remarcada para o dia 18 de agosto, por causa das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul.

De acordo com a nova orientação, em caso de um evento excepcional, os candidatos que perderem a prova não irão concorrer às vagas atuais do Concurso Nacional Unificado. Essas pessoas farão uma nova prova a ser organizada pelo ministério, e concorrerão a vagas suplementares, conforme explicou a ministra Esther Dweck.

A ministra falou também sobre novas datas do concurso. As principais são: no dia 07 de agosto, os candidatos irão receber os cartões de confirmação; a prova será no dia 18 de agosto; e a divulgação preliminar dos gabaritos, no dia 20 de agosto.

A divulgação dos resultados finais será no dia 21 de novembro; a convocação e posse dos aprovados deve ocorrer em janeiro do ano que vem. Nos casos em que é necessário curso de formação, os aprovados serão chamados um mês antes, em dezembro de 2024.

E a partir de amanhã, pessoas que não puderem fazer a prova vão poder pedir devolução de sua taxa até o dia 07 de julho.

Esse também é o prazo para alterar a cidade de realização de prova para pessoas com CEP no Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados; e para pessoas com CEP de outros estados que fariam prova no Rio Grande do Sul. Cerca de 2,1 mil pessoas estão nessa situação, segundo o ministério.

