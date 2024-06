João Pessoa com mais de 400 oportunidades de trabalho

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 481 oportunidades de trabalho, a partir de terça-feira (2). Há vagas em diversos setores econômicos, para pessoas com e sem experiência e em todos os níveis de escolaridade.

Também há opções exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). O setor da construção civil demanda vários postos de trabalho, com destaque para a função de pedreiro, com 53 oportunidades. Nesta segunda-feira (1°), o Sine-JP estará fechado para execução de serviços de manutenção predial.

Ainda na atividade da construção civil, as empresas instaladas em João Pessoa procuram trabalhadores para ocupar os postos de carpinteiro (44), armador de ferragens (35 vagas), servente de obras (24), eletricista (seis), marceneiro (quatro), pintor de obras (quatro), ajudante de obras (três), auxiliar de encanador (uma) e auxiliar de engenheiro da construção civil (uma).

No segmento de alimentação fora do lar, há oportunidades para gerente de bar e lanchonete (cinco), atendente de lanchonete (cinco), auxiliar de cozinha (quatro), atendente de cafeteria (duas), chapeiro (duas), cozinheiro (duas), chefe de cozinha (uma) e auxiliar de confeitaria (uma).

No comércio, há demandas na área de vendas: vendedores (29), consultor de vendas (27) e promotor de vendas (15). Há empresas que precisam preencher 35 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, sendo três exclusivas para PCD. Em todos os casos, é preciso ter experiência.

Ainda há oportunidades para operador de telemarketing (16), carregador (16), ajudante de carga e descarga de mercadorias (nove), recepcionista (nove), estoquista (oito), costureira (seis), jardineiro (seis), balconista de açougue (cinco), montador de móveis (quatro), auxiliar de linha de produção (quatro) e auxiliar de serigrafia (três), entre outras.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade. A página permite ao trabalhador o uso de filtros na busca de vagas por bairro e exigência de experiência e de escolaridade. O acesso é pelo endereço www.joaopessoa.pb. gov.br/servico/painel-da- empregabilidade/.



Serviço – O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

Confira as vagas aqui:

