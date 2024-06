A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, está ofertando 200 novas vagas para Atendente de Telemarketing com contratação imediata.

Os interessados poderão se inscrever apenas de forma online através do link https://linkme.bio/comunicasine, disponibilizado na bio do Instagram oficial do Sine Municipal (@sinemunicipalcg), na aba “Vagas AeC – Telemarketing”.

É importante que os candidatos estejam atentos ao preenchimento do formulário.

Dentre os requisitos básicos mencionados pela empresa estão: ser maior de 18 anos, ensino médio completo, residir na cidade de Campina Grande. Não é exigido experiência, mas ter conhecimento em informática será considerado um diferencial.

Aqueles que tiverem dúvidas poderão procurar o Sine Municipal de forma presencial.

O Sine Municipal está localizado na Av. Santa Clara, s/n – Centro, Campina Grande/PB, com horário de funcionamento de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e sexta-feira das 7h às 13h.

