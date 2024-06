Telemarketing para Jovem Aprendiz: Sine Campina Grande abre novas turmas

A Prefeitura de Campina Grande, através do Sine Municipal, abriu uma nova turma para o curso “Jovem Aprovado – Formação em Telemarketing”. O curso será realizado a partir de 10 de julho, em parceria com a empresa CENAP, no auditório do Sine Municipal, em duas turmas, com 50 vagas de manhã e 50 vagas à tarde. Os jovens interessados precisam ter idade entre 18 e 23 anos, estar cursando Ensino Médio, Técnico ou Superior.

As inscrições podem ser realizadas, de forma gratuita, pelo link https://linkme.bio/comunicasinecg disponível na bio do instagram oficial do Sine Municipal (@sinemunicipalcg), na aba “inscrições Jovem Aprovado (manhã)” ou “inscrições Jovem Aprovado (tarde)”, ou, ainda, de forma presencial na sede do Sine Municipal, que fica na Rua Santa Santa Clara, s/n, Açude Novo, próximo ao terminal de integração, das 8h às 14h.

Para realizar a inscrição presencial no curso é necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado.

