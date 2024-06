Prefeitura de João Pessoa convoca mais aprovados em concurso da Saúde

A Prefeitura de João Pessoa convocou mais 70 profissionais para atuarem na área da Saúde, aprovados em concurso público realizado pela atual gestão no ano de 2021.

O edital de convocação foi publicado na edição nº 0555 (suplemento) do Diário Oficial do Município.

Ao todo, foram convocados 792 candidatos dos níveis médio, técnico e superior para este concurso, que tem vigência até esta terça-feira (25).

Nesta lista de convocação estão assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, sanitarista, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e médicos nas especialidades de cirurgia plástica, colonoscopia, colposcopia, medicina de família e comunidade, ortopedia, radiologia e urologia.

A partir da publicação da convocação, na última sexta-feira (21), os novos nomeados têm 30 dias para se dirigirem à Divisão de Posse (Dipoc) da Secretaria de Administração (Sead) para assumirem suas respectivas funções.

A Sead está localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

No momento da posse, os profissionais devem apresentar exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica e cópia dos documentos listados no edital de convocação.

Os aprovados para o cargo de médico devem apresentar o Registro de Qualificação de Especialidade (RQE).

Após a posse, todos os nomeados devem comparecer à Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a cópia da mesma documentação apresentada na Sead e certidão negativa de seus respectivos conselhos de classe.

A SMS está localizada na Avenida Júlia Freire, s/n, Torre.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Mais informações sobre o edital de convocação podem ser consultadas na edição 0555 do Diário Oficial do Município por meio do link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/2024_Diario_555_SUPLEMENTO.pdf.