O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está intermediando, a partir de terça-feira (25), 532 vagas de emprego, com opções para diversas funções e níveis de escolaridade, com e sem experiência e opções para pessoas com deficiência (PCD).

As funções com maior número de vagas são para carpinteiro e carregador de armazém, totalizando 100 oportunidades. Para carpinteiro há opção para PCD e para candidatos que tenham o Ensino Fundamental completo ou incompleto. Todas as vagas pedem experiência na função.

Já para as vagas de carregador de armazém os candidatos precisam ter o Ensino Fundamental completo, disponibilidade para atuar no terceiro turno e experiência.

Há opções no setor da construção civil, com mais de 60 vagas para pedreiros, com opções que exigem Ensino Fundamental completo, Fundamental incompleto e Ensino Médio completo, com experiência comprovada em CTPS e vagas para PCD.

Ainda no setor da construção civil estão disponíveis 24 vagas para serventes de obras com a opção para pessoas sem experiência, com exigência de Ensino Fundamental incompleto.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

