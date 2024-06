Campina Grande tem 74 vagas de emprego na última semana de junho

O Sine Campina Grande oferece, nesta última semana de junho, 74 oportunidades de emprego por meio do cadastro do próprio órgão. Os interessados devem procurar o Sine Municipal e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e a carteira de trabalho. As oportunidades para Pessoas Com Deficiências (PCD) requerem o laudo médico com atualização há, pelo menos, três meses.

As vagas podem ser consultadas de forma presencial ou online, por meio dos links disponíveis na bio do Instagram oficial do Sine, @sinemunicipalcg. O candidato deve acessar o link “Cadastro Online – Currículo Vagas” https://forms.gle/iwjC8cyZczxkatHr6. É importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro – próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O órgão atende de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h, e na sexta-feira, de 7h às 13h.

Em Campina Grande estão à disposição as seguintes vagas:

1 Agente Funerário – Tanatopraxista (Experiência na área, certificado de tanatopraxista, disponibilidade de horário)

1 Ajudante de carga e descarga de mercadorias (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Ajudante de Eletricista (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

5 Ajudantes de Motorista (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Almoxarife (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

15 Armadores de Estrutura de Concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiências)

6 Armadores de Ferro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiências)

3 Atendentes de loja e mercados PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo PCD atualizado)

1 Auxiliar Administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Auxiliar de Cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

3 Auxiliares de Laboratorista de Solo (consultar requisitos no sine municipal)

1 Auxiliar de Limpeza (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência)

4 Auxiliares de linha de produção (ensino médio completo + sem experiência)

1 Auxiliar de linha de produção (ensino médio completo + 6 meses de experiências)

1 Auxiliar de Manutenção elétrica e hidráulica (ensino médio completo + 6 meses de experiências)

1 Auxiliar de Marceneiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Carpinteiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Churrasqueiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

2 Conferentes de carga e descarga (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Costureira de Reparação de Roupas (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência)

1 Costureiro a máquina na confecção em série (experiência de 6 meses + ensino médio completo)

1 Laboratorista – Exclusive Análises Clínicas (consultar requisitos no sine municipal)

1 Mecânico de automóveis (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + 6 meses de experiência)

1 Mecânico de manutenção de Caminhão a Diesel (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + 6 meses de experiência)

1 Mecânico de suspensão (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + 6 meses de experiência)

1 Monitor Interno de Alarmes (ensino médio completo + experiência em telemarketing digitação)

1 Montador Instalador de Acessórios (consultar requisitos específicos junto ao Sine Municipal)

1 Motorista de Caminhão (CNH D + ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Operador de caixa PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

6 Operadores de empilhadeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

5 Operadores de Telemarketing Ativo (ensino médio completo + com ou sem experiência)

2 Vendedores porta a porta (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função).

