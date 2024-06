O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta quinta-feira (20), concurso para o Instituto de Previdência do Município (IPMJP), com 26 vagas diretas e outras 26 de reserva técnica. Durante solenidade, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o gestor também apresentou o Simulador do IPMJP – uma ferramenta que permite que o servidor público municipal efetivo calcule o tempo que falta para se aposentar.

Em relação ao concurso público, Cícero Lucena informou que o edital será lançado no próximo mês de julho e as provas ocorrerão ainda esse ano. As vagas são para nível superior (contador, economista, administrador e analista de informática; médio (assistente previdenciário, assistente administrativo, assistente de TI e assistente de transporte); e nível técnico (técnico de contabilidade e de informática).

“Dentro de um projeto que nós temos de tornar a gestão pública municipal de João Pessoa cada vez mais eficiente, mais competente, mais humanizada. E aumentar os quadros através de concursos é fundamental dentro do Instituto de Previdência do Município, que cada vez mais se qualifica profissionalmente, é reconhecido a nível nacional pela forma que ele está sendo gerido na nossa gestão”, destacou o prefeito.

O Simulador Previdenciário já está acessível no site do IPMJP, através do link: www.ipmjp.pb.gov.br. De acordo com Caroline Ferreira Agra, superintendente do IPMJP, apenas os servidores efetivos terão acesso a consulta nesse momento e que essa ferramenta vai permitir com que os servidores possam planejar o seu futuro, além de poder dar a entrada na aposentadoria no próprio simulador.

“Com os serviços prestados no Instituto, entendendo o momento muito importante da vida do servidor, quando ele se aposenta, então nós desenvolvemos uma série de atividades de educação previdenciária para que o servidor não seja tomado de assalto, não seja pego de surpresa e tenha dificuldade na sua vida, principalmente financeira”, afirmou.

Para acessar o simulador, basta os servidores efetivos preencherem alguns dados como: data de nascimento, sexo, admissão, desligamento, tipo de servidor (se geral ou professor) e tempo fictício em dias. Ao simular, a plataforma mostra a data prevista e a regra mais vantajosa para o servidor se aposentar. Ou seja, o Simulador de Previdência do IPMJP é uma ferramenta de planejamento, que vai auxiliar os servidores a ter uma noção sobre o prazo final para a aposentadoria.

“Uma vez que esse servidor preencha os requisitos para aposentadoria, ele vai ter a tecnologia a seu favor e abrir o processo de onde quiser. Mas vale ressaltar que a plataforma é um simulador. O sistema não capta licenças, faltas, por exemplo. Então, certos casos devem ser analisados presencialmente”, concluiu Caroline Agra.

O projeto do Simulador de Previdência do IPMJP foi desenvolvido 100% dentro da atual gestão. Foram dois anos para que a plataforma ficasse pronta. O sistema já pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de João Pessoa (IPMJP – Simulador da previdência) e também está disponível no aplicativo ‘João Pessoa na palma da mão’.