A semana inicia com oportunidades para quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho, na capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (17), 488 novas vagas, em diferentes funções para pessoas com e sem experiência, além de exclusivas para pessoas com deficiência.

Para candidatar-se a vaga, é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário.

A maioria das vagas são para carpinteiro e carregador em armazém, totalizando 80 delas. Os interessados devem ter experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Ensino Fundamental completo. Também estão disponíveis oportunidades para armador (30 vagas) e pedreiro (30 vagas), entre outros.

O setor de serviços também está com vagas abertas para atendente balconista (5 vagas) e atendente de lanchonete (6 vagas). Para quem não tem experiência comprovada na CTPS, há opções para trabalhar como auxiliar de linha de produção, entregador de gás, operador de empilhadeira, operador de telemarketing ativo, pedreiro de fachada e servente de obras.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.