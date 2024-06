Sine de Campina Grande inicia a semana com 114 vagas de emprego

O Sine Municipal oferece, neste início de semana, 114 oportunidades por meio do cadastro do próprio órgão. Os interessados devem procurar o Sine Municipal e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e a carteira de trabalho. As oportunidades para Pessoas Com Deficiências (PCD) requerem o laudo médico com atualização há pelo menos três meses.

As vagas podem ser consultadas de forma presencial ou online, através dos links disponíveis na bio do Instagram oficial do Sine, @sinemunicipalcg. O candidato deve acessar o link “Cadastro Online – Currículo Vagas”: https://forms.gle/iwjC8cyZczxkatHr6. É importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro – próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O órgão atende de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e na sexta-feira, de 7h às 13h.

Em Campina Grande, estão à disposição as seguintes vagas:

1 Auxiliar Administrativo – cursando 4º período de direito ou adm (cursando curso superior em direito ou adm)

5 Agente de Coleta de Lixo – (consultar demais requisitos junto ao Sine)

1 Agente Funerário – Tanotopraxista (Experiência na área, certificado de tanotopraxista, disponibilidade de horário)

1 Ajudante de carga e descarga de mercadorias (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Ajudante de Eletricista (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

5 Ajudante de Motorista (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Analista Contábil (ensino superior em Contabilidade + 6 meses de experiência)

8 Armador de Estrutura de Concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiências)

1 Assistente de prevenção de perdas (ensino fundamental completo + 6 meses de experiências)

1 Atendente de farmácia – Balconista (curso de atendente de farmácia + ensino médio completo + 6 meses de experiência)

2 Atendente de loja e mercados PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo PCD atualizado )

1 Atendente Odontológico (ensino médio completo + experiência na função)

2 Auxiliar de Cobrança (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

4 Auxiliar de Cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Auxiliar de linha de produção (ensino médio completo + 6 meses de experiências)

2 Auxiliar de linha de produção (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiências + Laudo Médico atualizado)

1 Auxiliar de logística (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo atualizado)

1 Auxiliar de Marceneiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Churrasqueiro (consultar demais requisitos junto ao Sine)

2 Conferente de carga e descarga (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Consultor de Vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiências)

1 Costureiro a máquina na confecção em série (experiência de 6 meses + demais requisitos consultar junto ao Sine)

1 Cozinheiro do Restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiências)

2 Cozinheiro do Serviço Doméstico (ensino médio completo + 6 meses de experiências)

7 Eletricista (curso técnico em eletrotécnica + 6 meses de experiência)

1 Enfermeiro Auditor (Enfermeiro Graduado + Experiência na área)

5 Estoquista (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Estoquista PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo atualizado)

2 Faturista (ensino superior em andamento em Administração ou Contabilidade + 6 meses de experiência na função)

1 Fiscal de prevenção de perdas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

5 Garçom (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Gesseiro (6 meses de experiência + consultar requisitos junto ao Sine)

1 Impressor flexográfico (consultar requisitos específicos junto ao Sine Municipal)

2 Jardineiro (curso fundamental + 6 meses de experiência)

1 Mecânico de automóveis (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + 6 meses de experiência)

1 Mecânico de automóveis (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + com ou sem experiência)

1 Mecânico de manutenção de Caminhão a Diesel (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + 6 meses de experiência)

1 Mecânico de suspensão (curso técnico completo em Mecânica de Automóveis + 6 meses de experiência)

2 Montador de móveis de madeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Montador Instalador de Acessórios (consultar requisitos específicos junto ao Sine Municipal)

1 Motorista de Ambulância (CNH D + ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Motorista de automóveis (CNH A/B + ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Motorista de Caminhão (CNH D + ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

2 Operador de caixa (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

1 Operador de caixa PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência)

7 Operador de empilhadeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

5 Operador de Telemarketing Ativo Home Office (ensino médio completo + requisitos junto ao Sine)

1 Pasteleiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Pintor de Automóveis (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Recepcionista Atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

2 Supervisor de vendas – Comercial (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Técnico em Farmácia (curso técnico completo em Farmácia + 6 meses de experiência)

1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática (ensino técnico completo em Manutenção e Suporte em informática + 6 meses de experiência)

2 Vendedor em Comércio Atacadista (ensino médio completo + experiência em vendas de atacado)

3 Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

2 Vendedor porta a porta (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função)

1 Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função).

