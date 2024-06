Concurso público com 90 vagas e salário superior a R$ 13 mil

A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) do governo federal abre nesta quarta-feira (12) a partir das 16h as inscrições para seu concurso público de nível superior.

Serão 90 vagas efetivas, com salário básico de R$ 13,8 mil mais benefícios.

O certame distribuirá posições para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética, alocados em 24 áreas de atuação. No total, além das vagas efetivas, serão preenchias 1.060 vagas no cadastro de reserva.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 1º de setembro nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis.

O valor da inscrição é de R$ 120 e os candidatos interessados poderão realizá-la neste link até o dia 11 de julho às 16h.

As vagas oferecidas no certame são para lotação no Rio de Janeiro ou em Brasília, a critério da conveniência e oportunidade da diretoria executiva da EPE.

Interessados no processo podem obter mais informações acessando os editais.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Advogado – quatro vagas imediatas e 40 vagas para o cadastro de reserva

Analista de Gestão Corporativa – 35 vagas imediatas e 390 vagas para o cadastro de reserva

Analista de Pesquisa Energética – 51 vagas imediatas e 630 vagas para o cadastro de reserva

PROVAS

As provas objetivas serão compostas de 70 a 80 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Para cada uma das carreiras, o teste seguirá a seguinte divisão:

– Advogado – 20 questões de língua portuguesa e inglesa; 50 questões de conhecimentos específicos

– Analista de Gestão Corporativa – 35 questões de língua portuguesa e inglesa, noções de administração pública e valor público gerado pela EPE; 45 questões de conhecimentos específicos

– Analista de Pesquisa Energética – 25 questões de língua portuguesa e inglesa, noções de administração pública e conhecimentos gerais do setor energético; 45 questões de conhecimentos específicos

Para os cargos de advogado e analista de pesquisa energética também serão aplicadas provas discursivas.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Os profissionais que concorrerem a cargos de advogado atuarão no setor jurídico da estatal.

Confira as áreas de atuação das outras carreiras:

Áreas de atuação para analista de gestão corporativa

Administração Geral – Perfil 1: Administração

Administração Geral – Perfil 2: Governança Corporativa

Recursos Humanos – Perfil 1: Recursos Humanos

Recursos Humanos – Perfil 2: Comunicação

Tecnologia da Informação – Perfil 1: Infraestrutura e Segurança

Tecnologia da Informação – Perfil 2: Soluções

Tecnologia da Informação – Perfil 3: Ciência de Dados

Contabilidade

Finanças e Orçamento

Áreas de atuação para analista de pesquisa energética

Economia de Energia

Recursos Energéticos

Transmissão de Energia

Meio Ambiente/Análises Ambientais

Meio Ambiente/ Desenv.Reg/ Socioeconomia

Meio Ambiente/Ecologia

Meio Ambiente/ Emissão e Efluentes

Meio Ambiente/ Geoproces/ Meio Físico

Meio Ambiente/ Recursos Hídricos

Planejamento da Geração de Energia

Petróleo – Abastecimento

Petróleo – Exploração e Produção

Gás e Bioenergia – Gás Natural

Gás e Bionergia – Bionergia

