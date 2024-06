João Pessoa oferta mais de 540 vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 549 novas oportunidades no mercado de trabalho na Capital. São vagas em diferentes funções para pessoas com e sem experiência. Para candidatar-se a vaga, é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário.

Para quem busca por emprego no setor de serviços, as chances são grandes. Apenas para a função de carregador, estão sendo ofertadas 61 vagas, para diferentes níveis de escolaridade e sendo exigido experiência de seis meses na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Também estão disponíveis oportunidades para vendedor pracista (32 vagas) e atendente de lanchonete (28 vagas), entre outros.

O mercado da construção civil segue aquecido e o Sine-JP também conta com várias vagas para o setor. Só na função de carpinteiro são 44 oportunidades disponíveis, precisando comprovar experiência de seis meses. Outros cargos com vagas são para pedreiro, marceneiro, mestre de obras e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Para quem não tem experiência comprovada na CTPS, há opções para trabalhar como vendedor interno, bombeiro hidráulico, eletricista, entregador de gás, leiturista, masseiro, pedreiro e servente de obras.

Serviço

O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49 – primeiro casarão da Vila Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (83) 98654- 8978.