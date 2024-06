As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) serão encerradas nesta terça-feira (4), às 23h59. Os interessados em participar, devem acessar o edital da seleção, disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa, através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1528

O certame visa a formação de cadastro de reserva e possível contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais de saúde para a prestação de serviços nas Unidades de Saúde da Família (USF) no Hospital Dia e no serviço de Hemodiálise, que deverão ser inaugurados em breve.

Poderão participar da seleção profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, que serão avaliados por análise de experiência profissional. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via portal eletrônico 1Doc, cujo link está disponível no edital.

Como realizar a inscrição – Após fazer o login no portal eletrônico 1Doc, o candidato deve selecionar a modalidade Protocolos, devendo escolher um dentre os assuntos elencados no item 3.1 do edital, que deverá corresponder exatamente ao serviço o qual pretende concorrer a vaga.

O candidato deverá optar por apenas um cargo que deseja concorrer. Escolhido o local e o cargo para o qual irá concorrer, deverá preencher o formulário do 1Doc e anexar os documentos obrigatórios exigidos no item 6.3 do edital.

Alerta aos candidatos – A Comissão de Organização do Processo Seletivo publicou comunicado, nesta segunda-feira (3), alertando os candidatos sobre pontos já estabelecidos no edital do certame. O documento está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa, através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1533

O documento reforça que não pontuará o candidato e não será avaliado documento comprobatório de experiência de formulários que apontarem menos de um ano completo. Para os formulários que apresentarem mais de um ano completo, só serão considerados, avaliados e computados os períodos de experiência comprovados na exata quantidade de anos informados no protocolo de inscrição.

O comunicado alerta, ainda, que apenas serão aceitos como comprovante de experiência: declaração, em papel timbrado e carimbo do órgão expedidor; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou extrato do INSS, desde que conste informação quanto à função exercida no período apontado.

A Comissão Organizadora reforça que as informações prestadas no formulário de inscrição on-line serão de inteira responsabilidade do candidato, ficando sujeito à eliminação aquele que não tiver preenchido de forma completa, apresentar informações inverídicas ou não anexar comprovante de experiência profissional.

Calendário – De acordo com o calendário disposto no edital, o resultado preliminar da seleção, deverá ser divulgado no dia 20 de junho no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa. Já a divulgação do resultado final pós recurso está prevista para o dia 26 de junho.