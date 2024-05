A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), publicou um novo edital de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva e possível contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais de saúde, visando a prestação de serviços nas Unidades de Saúde da Família (USF), no Hospital Dia e no serviço de Hemodiálise, que deverão ser inaugurados em breve.

As inscrições para a formação do cadastro de reserva serão gratuitas e realizadas exclusivamente via portal eletrônico a partir desta quarta-feira (29) até às 23h59 do dia 4 de junho de 2024. O edital está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1528

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, ressaltou que as vagas são temporárias, mas todos os candidatos serão avaliados de forma igualitária, reforçando a importância do Processo Seletivo Simplificado.

Poderão participar da seleção profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, que serão avaliados por análise de experiência profissional. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher apenas um cargo e um dos serviços ao qual pretende concorrer à vaga.

Segundo o calendário disposto no edital, o resultado preliminar da seleção, deverá ser divulgado no dia 20 de junho no Portal da Transparência da Prefeitura de João Pessoa. Já a divulgação do resultado final pós recurso está prevista para o dia 26 de junho. Mais informações sobre o Processo Seletivo Simplificado estão disponíveis no edital.