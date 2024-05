Procon PB divulga lista de aprovados no processo de estágio

OProcon Estadual divulgou, nesta sexta-feira (24), a lista de aprovados no processo seletivo de estágio para o segundo semestre de 2024.

O programa de estágio, que visa proporcionar aos estudantes uma oportunidade de aprendizado prático e desenvolvimento profissional, recebeu um grande número de inscrições, refletindo o interesse e a confiança dos estudantes na instituição.

A seleção incluiu avaliação curricular, entrevistas e provas específicas, garantindo que os candidatos selecionados possuem as qualificações necessárias para contribuir significativamente para as atividades do Procon Estadual.

Os estagiários aprovados atuarão em diversas áreas da instituição, oferecendo suporte nas atividades administrativas, de atendimento ao consumidor, fiscalização, além de outras tarefas que englobem o direito consumerista.

Os candidatos aprovados já podem consultar a lista disponível no site oficial do Procon Estadual (https://procon.pb.gov.br/editais/editais) e nas redes sociais oficiais da autarquia.

Os selecionados serão contatados por chamada telefônica do setor de Gerência de Estágio informando as instruções para o início do estágio, incluindo a documentação necessária e as datas de integração.

“O programa de estágio do Procon Estadual é uma excelente oportunidade para os estudantes aplicarem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de desenvolverem novas habilidades e ganharem experiência no mercado de trabalho”, destaca Késsia Liliana, superintendente do Procon Estadual.

Os estagiários selecionados deverão iniciar suas atividades no próximo mês, com uma programação de integração e treinamento que visa familiarizá-los com os procedimentos e a rotina da Autarquia.