PGE-PB prorroga validade de concurso para procurador

Por determinação do governador João Azevedo, a validade do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de procurador do Estado da Paraíba foi prorrogada por mais dois anos.

A Portaria Nº 074/2024/SEAD, assinada pelo secretário da Administração, Tibério Limeira, publicada na edição desta sexta-feira (02) do Diário Oficial do Estado, formalizou a prorrogação do certame, que teve resultado final homologado em fevereiro de 2022.

De acordo com o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade Medeiros, com a prorrogação, o concurso que expiraria em 15 de fevereiro de 2024, terá vigência até fevereiro de 2026.

“A realização desse concurso foi mais um dos compromissos assumidos e honrados pela atual gestão. Agradeço ao apoio de sempre do governador João Azevedo para melhoria das atividades da PGE-PB”, comentou.

As provas do certame foram aplicadas no dia 5 de outubro de 2021 e a homologação com o resultado final foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 4 de fevereiro de 2022.

Um total de 27 aprovados já foram convocados para fazer parte do quadro de procuradores do Estado como resultado do concurso público regido pelo Edital Nº 1 – PGE-PB, desde de abril de 2022.