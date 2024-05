INW e associação paraibana capacitam jovens na capital paraibana

Na Paraíba, um quarto da população é constituída por jovens. No Estado, assim como em todo o país, as barreiras impostas pelas desigualdades sociais ainda limitam o acesso a direitos essenciais como educação, emprego e participação social.

Diante deste panorama, o Instituto Nelson Wilians (INW) e a Associação Recreativa Cultural e Artística (ARCA) se uniram para ampliar as oportunidades para os jovens de João Pessoa.

A parceria estratégica entre o INW e a ARCA se materializa por meio do Edital INW 2024, projeto do INW que oferece apoio financeiro, técnico e tecnológico para organizações sociais comprometidas com a inclusão produtiva de jovens e mulheres.

Os jovens atendidos pela ARCA estão recebendo capacitação profissional em informática e em dois projetos importantes: o Potencialize e o Compartilhando Direito, ambos do INW.

A parceria tem como objetivo a formação e capacitação de mais de 100 jovens parai

banos até o final de 2024, equipando-os com as competências necessárias para uma inserção eficaz no mercado de trabalho e um exercício mais ativo da cidadania.

“O Potencialize está abrindo minha mente, meu caminho profissional e me ajudando a voltar para o mercado de trabalho com mais qualificação. Essa oportunidade é única e eu agarrei com muita força. Sem esse curso eu não conseguiria sair de onde eu estava. Me deu muita coragem”, diz Marryhellen Fernandes, participante do projeto.

“Para o INW, investir em inclusão produtiva é uma estratégia fundamental no combate à pobreza e à desigualdade social, garantindo, efetivamente, o exercício pleno da cidadania e a geração de trabalho e renda estáveis, duradouros e dignos para populações em situação de vulnerabilidade”, ressalta Anne Wilians, presidente do INW.

Sobre a ARCA

Fundada em João Pessoa, a Associação Recreativa Cultural e Artística é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos cuja missão é contribuir para o desenvolvimento humano de pessoas socialmente vulneráveis através da atuação nas dimensões social, educacional e profissional, exercendo o controle social de políticas públicas priorizando crianças, adolescentes e jovens numa perspectiva de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Sobre o Instituto Nelson Wilians

O Instituto Nelson Wilians (INW) é o investimento social do Nelson Wilians Advogados e do Nelson Wilians Group.

A organização atua pela democratização de oportunidades e a mitigação das desigualdades sociais existentes no país.

Em 2024, o INW completou sete anos de atuação e conta com mais de 70 mil pessoas impactadas diretamente com os projetos promovidos pela organização.