O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 227 vagas de emprego em diversas áreas na Capital. São mais de 60 funções disponíveis a partir desta segunda-feira (13). Para candidatar-se a vaga, é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário. Confira todas as vagas disponíveis neste link.

Para quem busca por emprego na área da construção civil, as chances são maiores. Apenas para a função de pedreiro, estão sendo ofertadas 56 vagas, para diferentes níveis de escolaridade e sendo exigido ou não experiência na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Também estão disponíveis vagas para servente de obras, auxiliar de pedreiro, mestre de obras e pintor de obras.

Quem tem experiência comprovada, de seis meses, como estoquista também pode conseguir um emprego. Para essa área, estão sendo disponibilizadas 10 vagas, em diferentes empresas, sendo necessário o candidato ter o ensino médio completo.

Para quem já atuou como oficial de serviços gerais na manutenção de edificações estão sendo disponibilizadas nove vagas. Dessas, cinco são preferencialmente para o sexo masculino e uma para o sexo feminino, sendo necessário o ensino fundamental completo; além de três vagas exclusivas para pessoa com deficiência, sendo exigido o ensino médio completo. Outra vaga para PCD é como assistente administrativo. Neste caso, é necessário experiência mínima de dois meses, sem precisar ser na CTPS, e ensino médio completo.

Para esta semana, o Sine-JP também dispõe de oportunidades de emprego para atuar como auxiliar de pizzaiolo, barman, carpinteiro, chef de cozinha, marceneiro, manobrista, cozinheiro e muitos outros.

Sine-JP

O Sine está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Para mais informações sobre as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978 e acessar o Painel da Empregabilidade no site: Painel da empregabilidade (joaopessoa.pb.gov.br)