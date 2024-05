Campina Grande inicia semana com mais de 60 vagas de emprego; confira

O sistema de cadastros do Sine Municipal registra, neste início de semana, 61 oportunidades de trabalho em Campina Grande. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, munidos do RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho.

As oportunidades para Pessoas Com Deficiências (PCD), requerem o laudo médico com atualização há três meses, no máximo. Todas as vagas exigem comprovação de experiência, na função.

As vagas podem ser consultadas de forma presencial e online, através dos links disponíveis na bio do instagram oficial @sinemunicipalcg. O candidato deve acessar os links para Novo Cadastro e/ou Atualização: http://linkme.bio/comunicasinecg . É importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, S\N, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O órgão atende de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h e na sexta-feira de 7h às 13h.

Estão à disposição as seguintes vagas em Campina Grande:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Armador de estrutura de concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiências + consultar requisitos da vaga junto ao Sine) 5 vagas

Auxiliar de manutenção predial (ensino técnico completo em manutenção predial completo + 6 meses de experiências) 1 vaga

Carpinteiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 10 vagas

Consultor de vendas – Consórcio (ensino médio completo + não é necessário experiência na função) 2 vagas

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Costureira de máquinas industriais (ensino médio + overloque e galoneira) 2 vagas

Desenhista industrial gráfico – Designer gráfico (curso de designer industrial/gráfico + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletricista (ensino técnico completo em eletroeletrônicos + 6 meses de experiências) 1 vagas

Encarregado de obras (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 8 vagas

Estoquista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Faturista (ensino superior em andamento em Administração ou Contabilidade + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Ferramenteiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Garçom (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Instalador de sistemas fotovoltaicos (Ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função, consultar demais requisitos junto ao Sine) 1 vaga

Mecânico de máquinas industriais (ensino técnico completo em máquinas industriais + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Mecânico de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração (ensino técnico completo em equipamentos de refrigeração + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Mecânico de usinagem – Manutenção (ensino técnico completo em manutenção de máquinas + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Monitor interno de alarmes (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Motorista de Caminhão (CNH D + ensino médio completo +6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de caixa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de empilhadeira (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Pedreiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Técnico mecânico (ensino médio + Curso de técnico mecânico + Experiência com motores estacionários a combustão + CNH E) 1 vaga

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (ensino técnico completo em Manutenção e Suporte em informática + 6 meses de experiência) 1 vaga

Vendedor pracista – porta a porta (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas.