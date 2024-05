O Sine Municipal realizará uma nova ação nesta quarta-feira (8), de forma presencial, com a unidade móvel que será levada ao bairro do Tambor. O atendimento acontecerá das 8h às 17h, na rua do Juá, em frente a UBS do bairro, com os principais serviços do sistema unificado do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para acessar os serviços do Sine é necessário apresentar o RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho. Também serão ofertados cortes de cabelo no local.

O objetivo do Sine Itinerante é proporcionar atendimento presencial aos trabalhadores. Esse serviço já contou com três edições, atendendo cerca de 200 pessoas. Somente nesta semana estão sendo oferecidas 64 vagas, por meio do Sine-CG.

O Sine-CG está localizado na rua Santa Clara, s

, Centro, com atendimentos de segunda à quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira das 7h às 13h.