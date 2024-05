Sine de João Pessoa oferta 250 vagas de trabalho em várias áreas

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) oferece 250 vagas de emprego no período de 6 a 10 de maio. Mais de 70 vagas são para pedreiro e mais de 60 para a área de alimentação como atendente, auxiliar e chefe de cozinha. Boa parte das vagas exige experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), porém também estão sendo oferecidas oportunidades para quem busca o primeiro emprego.

Os interessados podem conferir os detalhes sobre as vagas disponíveis e os critérios para concorrer a cada uma delas no Painel da Empregabilidade – www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/ ou ir à sede do Sine-JP, no Varadouro.

Para quem tem experiência na área da construção civil são boas as chances de conseguir um trabalho. Só para a função de pedreiro estão sendo oferecidas mais de 53 vagas e, para servente de obras, 18 vagas. Para o preenchimento de quase todas as vagas nessa área é exigido que o candidato tenha cursado o ensino fundamental completo e que tenha em torno de seis meses de experiência comprovada na CTPS.

Dentre as vagas oferecidas para a área de alimentação, 46 são para atendente de lanchonete e há exigência de ensino médio completo, sendo que 31 são para pessoas que não tem experiência na função e para as demais 15 vagas há exigência de, ao menos, seis meses de experiência em rede de fast food, além de agilidade e simpatia no trabalho com o público.

Na área de alimentação o Sine-JP ainda oferece mais cinco vagas para auxiliar de cozinha. Todas as vagas exigem seis meses de CTPS, sendo que para quatro vagas há exigência de ensino médio completo e uma, ensino fundamental completo. Para a vaga de chefe de cozinha, há exigência de ensino médio e seis meses de experiência na área. Um diferencial para o candidato é ter a comprovação na CTPS e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nessa área tem ainda duas vagas para cozinheiro geral, barman e garçom.

Restam ainda muitas vagas de trabalho para funções diversas, a exemplo de ajudante eletricista (06), estoquista (08), vendedor pracista (13), ajudante de carga e descarga de mercadoria, pintor, marceneiro, montador de móveis, mecânico, manobrista, instalador-reparador de linhas de comunicação de dados, instalador hidráulico, encanador, design de interiores, gerente de restaurante, consultor de vendas, entre outras.

Serviço

O Sine-JP é localizado na avenida João Suassuna, 49 – primeiro Casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Por meio do (83) 98654-8978 os interessados podem obter mais informações.