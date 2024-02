Abertas as inscrições para professor substituto do IFPB

Estão abertas até o dia 01 de março as inscrições para o preenchimento de três vagas para o cargo de professor substituto do IFPB. As oportunidades são para as áreas de Gastronomia e Informática, no Campus Areia e Lingua Inglesa, no Campus Campina Grande.

As inscrições custam R$100 e são online. Clique aqui para se inscrever.

É possível pedir isenção das despesas com a inscrição nos dias 26 e 27. Consulte as condições no edital.

A seleção é através de Prova de Desempenho Didático (1ª etapa), de caráter eliminatório e classificatório e Prova de Títulos (2ª etapa), de caráter classificatório.

O regime de trabalho é de 40 (quarenta) horas. A remuneração inicial é de R$ 3.130,85, devendo ser ajustada, no ato do contrato, conforme a titulação do candidato aprovado e/ou outras previsões legais.