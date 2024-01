Quer ser professor da UFCG? Aproveite que tem vagas; inscreva-se

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou edital de Processo Seletivo Simplificado de professores substitutos para ocupação de 32 vagas disponibilizadas em seis campi da instituição: Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Sousa e Sumé.

As inscrições serão realizadas desta quinta, dia 11, à terça-feira, dia 16 de janeiro, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), acessando-se o menu Concursos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O valor único da taxa de inscrição é de R$ 100.

As unidades acadêmicas de lotação, quantidades de vagas, áreas de conhecimento, regimes de trabalho e titulações exigidas estão especificados no Aviso de Edital publicado nesta quarta, dia 10, no Diário Oficial da União (DOU). O Edital completo será disponibilizado no SIGRH a partir dessa quinta.