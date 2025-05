Senado homenageia os 160 anos de nascimento de Epitácio Pessoa

Por deliberação do senador Efraim Filho, o Senado vai realizar uma sessão especial na próxima quinta-feira (22), às 10h, para celebrar os 160 anos de nascimento do ex-senador paraibano e ex-presidente do Brasil, Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa. Efraim, que é líder do União Brasil no Senado, foi autor do requerimento para a realização da cerimônia.

“Celebrar Epitácio é mais do que lembrar um presidente: é reafirmar os valores da ética, da competência e do serviço público de excelência”, enfatizou Efraim.

De acordo com o parlamentar paraibano, a sessão deve reunir não apenas parlamentares, mas também representantes da cultura nordestina, juristas, acadêmicos e estudiosos da vida de Epitácio Pessoa, reiterando seu papel como símbolo de superação, liderança e compromisso com o bem público.

“Sua vida e obra refletem uma dedicação notável ao direito, à política e ao fortalecimento da posição do Brasil no cenário internacional”, justificou o parlamentar.

A solenidade também lembrará figuras inspiradas por Epitácio, como o líder político Manoel Emiliano de Medeiros, de Santa Luzia, que será homenageado em julho por seu papel no movimento epitacista.

Presidente do Brasil eleito em 1919, Epitácio enfrentou crises econômicas, sociais e militares, mas conseguiu destaque na gestão com obras importantes de combate à seca no Nordeste.