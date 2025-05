No Japão, Veneziano cumpre agenda do Senado e trata de tecnologias

O Líder da Maioria no Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) está em Osaka, no Japão, onde participa de eventos, em agenda oficial, representando o Senado da República, por designação do presidente Davi Alcolumbre (AC), ao lado do Vice-presidente da Casa, Senador Eduardo Gomes.

A comitiva participa da Expo Osaka 2025, um evento global de grande magnitude, que reúne inovação, cultura e novas oportunidades de negócios.

Além da Expo Osaka 2025, Veneziano também participa de um evento promovido pela Confederação Nacional dos Transportes, no ambiente em que está sendo celebrada a Expo.

“Estamos tratando sobre temáticas relacionadas a transportes públicos urbanos, conhecendo as experiências do Japão, tratando sobre transformações digitais, inteligência artificial correlacionada a este ambiente de transportes e das experiências japonesas”.

Ele lembrou que a edição 2025 da Expo Osaka tem a participação de mais de 140 países, com um foco especial nos temas relacionados à sustentabilidade e projeções para as cidades no futuro.

“A gente também veio com o sentido de poder conhecer e verificar a aplicabilidade dessas novas tecnologias no transporte público, com um olhar especial para a sustentabilidade, pois esta preocupação sustentável, que é uma premissa no mundo contemporâneo”