Papa Leão XIV faz visita ao túmulo de seu antecessor

Na tarde deste sábado, no caminho de volta ao Vaticano, após ter visitado o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho em Genazzano, aos arredores de Roma, o Papa Leão XIV chegou de carro à Basílica de Santa Maria Maior, onde se deteve em oração diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone da Virgem, Salus Populi Romani.

*Com informações da Ascom