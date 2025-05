Fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

Supremo tem maioria para derrubar manobra que daria brecha a Bolsonaro, Lula com Putin em Moscou, Índia e Paquistão se aproximam de guerra e outras notícias deste sábado (10).

STF

STF forma maioria para derrubar manobra pró-Ramagem da Câmara que daria brecha a Bolsonaro. Primeira Turma tem 4 a 0 para rejeitar decisão de deputados; voto duro de Dino cita ‘ingerência’ e ‘tiranias’.

PAPA LEÃO 14

Leão 14 está aberto a debater mulheres e bênção a homossexuais, mas com cautela, dizem cardeais. Participantes do conclave relatam bastidores e conversas com novo papa sobre temas sensíveis.

MUNDO

Índia e Paquistão escalam ataques e se aproximam de guerra. Conflito entre potências nucleares pela região da Caxemira é o pior em décadas; G7 pede diálogo e ‘máxima contenção’.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula usa adereço de apoio a tropas soviéticas que virou propaganda de Putin. Faixa de são Jorge, adotada pelo presidente brasileiro, é símbolo patriótico que traduz orgulho da Rússia.

DESMATAMENTO

Mega-ação do Ibama contra desmatamento revolta ruralistas, e Helder aciona Planalto. OUTRO LADO: Governo do Pará diz que não se opõe à fiscalização ambiental.

INSS

Governo usará dinheiro bloqueado para ressarcir aposentados antes de recorrer ao Orçamento, diz Haddad. Segundo ministro, quantia apreendida pela CGU permite início de reembolso, e Fazenda acompanha o caso.

INSS

Bolsonaro sancionou sem vetos fim de controle em descontos no INSS. Apesar de iniciativa inicial, então mandatário aceitou mudanças do Congresso sem contestações; abatimentos em benefícios explodiram no governo Lula.

*folhapress