Conclave sinaliza opção por longo pontificado ao escolher Leão XIV

A eleição do novo papa Leão 14, escolhido na quinta-feira (8) pelo conclave como novo líder da Igreja Católica, trouxe consigo outra surpresa além da ascensão do primeiro americano ao trono de são Pedro: diferente do que previam muitos vaticanistas, o Colégio Cardinalício selecionou um cardeal relativamente jovem -Robert Prevost completou 69 anos em setembro do ano passado.

Os especialistas que acompanham o funcionamento interno da Igreja haviam dito que o novo papa seria alguém com uma idade parecida com a que tinham Francisco, 76, e Bento 16, 78, ao serem eleitos. Isso porque, quanto mais jovem um papa, pela lógica, mais longo será seu pontificado -e maiores os riscos associados à escolha feita pelos cardeais.

Prevost, o americano naturalizado peruano que emergiu do conclave como Leão 14, é sete anos mais jovem do que Francisco em 2013 e quase dez anos mais novo que Bento 16 em 2005. A idade desses papas, por sua vez, também não é acidente: Jorge Bergoglio e Joseph Ratzinger sucederam um dos pontificados mais longos da história, o de João Paulo 2º.

Eleito com 58 anos -era o papa mais jovem desde Pio 9, outro pontífice que liderou a Igreja por décadas e foi célebre pelo conservadorismo-, o polonês Karol Wojtyla foi bispo de Roma por 27 anos, o terceiro pontificado mais longo da história (o segundo foi o do próprio Pio 9, e o primeiro, de são Pedro, apóstolo de Jesus Cristo).

Ainda que seja lembrado como um dos papas mais importantes da Igreja moderna, especialistas apontam que as quase três décadas de João Paulo 2º à frente da instituição deixaram os cardeais que participaram dos conclaves de 2005 e 2013 receosos de tornar um religioso tão jovem o próximo Santo Padre. Muitos deles viam uma espécie de estagnação da Igreja ao ser liderada pela mesma pessoa por tanto tempo, segundo relatou a imprensa italiana na época.

Alguns observadores mencionam o impacto de um longo período no trono de são Pedro sobre a saúde de seu ocupante. João Paulo 2º foi eleito com fama de atleta -era um ávido esquiador-, e teve uma série de problemas de saúde a partir dos anos 1990 agravados pelos ferimentos resultantes da tentativa de assassinato que sofreu em 1981.

Em 2001, um de seus médicos revelou que Wojtyla recebera um diagnóstico de doença de Parkinson anos antes, o que só foi confirmado pelo Vaticano em 2003.Apesar do avanço da doença e de um caso grave de artrose, João Paulo 2º continuou viajando pelo mundo, ainda que com menos aparições em público. Ele morreu em 2005, aos 84 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos causada por uma infecção.

Esses temores, entretanto, parecem mais distantes das preocupações dos cardeais que elegeram Leão 14 -inclusive pelo fato de que 80% deles, tendo sido elevados aos seus postos por Francisco, nunca haviam participado de um conclave antes. Ao selecionar Prevost, eles parecem se preparar para um longo pontificado que deve seguir, em linhas gerais, as escolhas de Francisco por uma Igreja mais aberta.

Com a eleição de Leão 14, os cardeais também parecem aceitar o fato de que é improvável que muitos deles tenham a oportunidade de participar de um novo conclave no futuro -apenas aqueles com menos de 80 anos podem votar, e a idade média do Colégio Cardinalício é cerca de 70 anos.

Por outro lado, a relativa juventude de Leão 14 não significa, necessariamente, um longo pontificado -como poderia atestar João Paulo 1º, o último italiano no posto. Eleito com 65 anos de idade, Albino Luciani entraria para a história como um dos papas de reinado mais curto da história: apenas 33 dias depois de ascender ao cargo, o religioso sofreu um ataque cardíaco e morreu, levando à convocação de novo conclave que terminou por eleger Wojtyla.

Antes de João Paulo 2º, o último papa cujo pontificado durou mais de 20 anos foi o pontífice do qual Robert Prevost herdou o nome. Leão 13, o italiano Gioacchino Luigi Pecci, tinha 67 anos na época de sua eleição e lideraria a Igreja por 25 anos, de 1878 a 1903. Um papa reformista, deixou um legado de uma Igreja social preocupada, entre outras coisas, com os direitos dos trabalhadores.

*VICTOR LACOMBE/folhapress