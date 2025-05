O vigário da Catedral de Campina Grande, padre Luciano Guedes, expressou nesta quinta-feira (8) sua emoção diante da eleição de Leão XIV como novo papa da Igreja Católica. Em entrevista, o sacerdote classificou o momento como histórico e repleto de significado para a comunidade católica mundial.

“Foi um dia de muita emoção, de muita espera, de alegria e júbilo para a Igreja que tem agora o seu novo pastor”, afirmou padre Luciano, ressaltando a beleza e a tradição do conclave que culminou na escolha do novo pontífice. Ele recordou a expectativa vivida pelos fiéis durante a sequência dos escrutínios, acompanhada atentamente pelos meios de comunicação.

“Que alegria a gente poder ver na fachada da Basílica de São Pedro pela primeira vez o rosto do Papa”, disse, sublinhando que essa imagem permanecerá marcada no coração dos católicos como uma cena inesquecível. O vigário também rememorou o momento da eleição de 2016 e a emoção renovada agora, com a ascensão de Leão XIV.

Segundo padre Luciano, além da alegria, o momento é também de oração e comunhão com o papa, para que seu pontificado seja um tempo fecundo para o bem do povo de Deus.

Ao comentar o perfil do novo pontífice, o sacerdote destacou a relevância de sua origem na ordem de Santo Agostinho. “Ele vem da ordem de Santo Agostinho e usou nas suas primeiras palavras um pensamento agostiniano: ‘Convosco sou irmão, para vós sou bispo’”, explicou, apontando o traço espiritual e formativo que marca a missão de Leão XIV.

O vigário ressaltou ainda o peso das mensagens transmitidas pelo papa em seu primeiro discurso: unidade, missão, paz e acolhimento. “Ele disse: ‘Estamos todos nas mãos de Deus. Sem medos, unidos, vamos seguir. Somos discípulos de Cristo e precisamos ser uma Igreja missionária, que constrói pontes de diálogo e está pronta para receber de braços abertos’”, citou.

Para padre Luciano, essas palavras indicam a firme intenção do novo papa de conduzir a Igreja em um caminho de diálogo, reconciliação e promoção da paz, especialmente em um cenário mundial marcado por conflitos e tensões entre povos e nações.

“Certamente estamos atravessando, no início deste século, muitas situações difíceis. O mundo precisa de paz, e o papa já nos apontou esse caminho”, concluiu o vigário, manifestando esperança no pontificado de Leão XIV.