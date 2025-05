Quem é Leão 14, o novo papa. Leia também: Lula encontra Putin na Rússia, China e EUA negociam tarifas e outras notícias para começar esta sexta-feira (9).

PAPA LEÃO 14

Robert Prevost, 69, é o novo papa Leão 14, primeiro americano da história. Pontífice agostiniano tem tendência de progressismo social, mas sem inclinação para alterar doutrina católica; Trump fala em ‘grande honra’ para o país.

RIO GRANDE DO SUL

Eduardo Leite confirma saída do PSDB e filiação ao PSD de Kassab, em novo desfalque para tucanos. Circunstâncias do cenário político e eleitoral exigem novos caminhos, diz governador do RS, que tem pretensão de disputar Planalto.

STF

Manobra pró-Ramagem na Câmara desafia Constituição e antecipa debate sobre vínculo com 8/1. Especialistas dizem que a Casa tem poder para suspender ações contra deputados, mas forçou o limite constitucional.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin transforma 80 anos da vitória na Segunda Guerra em demonstração de força. Lula, Xi Jinping e ditadores e autocratas de 29 países participam da celebração, precedida por críticas ao líder russo e ataques de drones.

INSS

Governo poderá usar dinheiro público para ressarcir descontos do INSS, diz Tebet. Ministra do Planejamento afirma que é preciso ter responsabilidade para restituir apenas quem tem direito.

MERCADO

Presidência da estatal INB é alvo de escutas ilegais e vazamento de informações. Denúncias de vazamento de informações envolvem o presidente da empresa; OUTRO LADO: Adauto Seixas diz que é vítima de perseguições.

GOVERNO TRUMP

Trump diz que ‘não dá para aumentar mais’ tarifas da China e que espera ‘reunião amigável’ com o país. Republicano também renovou críticas ao presidente do Fed após banco manter taxa de juros por causa das incertezas econômicas.

INSS

INSS vai devolver R$ 292,6 milhões aos aposentados a partir do dia 26. Débito pago será referente ao mês de abril; consulta a valores anteriores será liberada a partir da próxima quarta (14).

IBGE

IBGE lança mapa-múndi de ponta-cabeça e com Brasil no centro. Presidente do instituto diz que projeção ‘busca ressaltar a posição atual de liderança’ do país em fóruns internacionais.

TIKTOK

Família de jovem transplantada exposta em vídeo pede R$ 632 mil em indenização. Alunas de medicina comentaram o caso nas redes sociais; OUTRO LADO: estudantes e Inspirali Educação não responderam à reportagem, enquanto Incor afirma que respeito é valor do instituto.

TRANSPORTE PÚBLICO

‘Trabalhador não é gado para ser amassado’, diz primo de passageiro que morreu na linha lilás. Família diz que caso não foi acidente e cobra justiça; corpo foi sepultado em Taboão da Serra nesta quinta (8).

