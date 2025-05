Você sabe o que é a Urbi et Orbi? Veja as curiosidades da oração que o novo papa rezará

Com a fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira (8), o novo papa será conhecido em breve e aparecerá na sacada da Basílica de São Pedro. Logo depois, rezará a Urbi et Orbi (“à cidade [de Roma] e ao mundo”, em latim). Trata-se da bênção solene que concede o perdão dos pecados. Ela é pronunciada pelo papa normalmente em três ocasiões: no Natal, na Páscoa e no dia da eleição de um novo pontífice pelo conclave.

Em 27 de março de 2020, o papa Francisco rezou essa bênção de forma extraordinária. Dezesseis dias após a OMS declarar a pandemia de Covid-19, ele atravessou sozinho, sob chuva, a praça São Pedro para pronunciar a Urbi et Orbi. Pediu pelo fim da pandemia, exaltou o trabalho de médicos e enfermeiros e rezou pelo bem da humanidade, afirmando que “ninguém se salva sozinho”.

O rito é pronunciado em latim, língua oficial da Igreja.

Veja abaixo a tradução para o português:

“Que os Santos Apóstolos Pedro e Paulo, dos quais no poder e julgamento confiamos, intercedam por nós até o Senhor. Amém.

Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, o Deus onipotente mostre compaixão a vós, e quando perdoados todos os vossos pecados, Jesus Cristo vos conduza à vida eterna.Amém.

Que o Senhor Todo Poderoso e misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, espaço para um verdadeiro e frutuoso arrependimento, mesmo o coração arrependendo-se sempre, e a bênção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e perseverança final nas boas obras. Amém.

E que a bênção de Deus Todo Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça sempre.

Amém.”

*Folhapress