Resumo: fatos que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Decisão da Câmara que abre brecha para Bolsonaro deve ser contestada no STF, conclave tem novo dia de votação, BC eleva Selic a 14,75% ao ano e outras notícias para começar esta quinta-feira (8).

POLÍTICA

Ministros do STF dizem que decisão da Câmara a favor de Ramagem e Bolsonaro é inconstitucional. Ao menos quatro magistrados da corte avaliam que medida aprovada na Casa não vai prosperar.

CONCLAVE

Sem papa eleito, fumaça preta sai pela 2ª vez da chaminé da Capela Sistina; dia ainda pode ter 2 votações. Cardeais não chegam a consenso nas duas primeiras sessões desta quinta-feira; após almoço, retomarão conclave.

ESTADOS UNIDOS

Vendas do Brasil para os EUA em abril saltam 21,9% após tarifas de Trump. Para Mdic, alta nas exportações está relacionada com eventual antecipação das importações pelos americanos.

BANCO CENTRAL

BC eleva Selic em 0,5 ponto percentual, a 14,75% ao ano, no maior nível em quase 20 anos. Em decisão unânime, Copom reduziu ritmo de alta e não deu indicações para a próxima reunião, mas indicou que taxa ficará em patamar elevado por período prolongado.

JUROS

Fed mantém juros inalterados nos EUA apesar da pressão de Trump. Terceira manutenção consecutiva da taxa acontece em meio a incertezas sobre efeitos das tarifas adotadas pelo republicano.

CONGRESSO NACIONAL

Oposição pressiona por CPI do INSS na Câmara, e governistas ameaçam mirar em gestão Bolsonaro. Deputados acreditam que Motta será mais suscetível a instalar investigação do que Alcolumbre.

CONGRESSO NACIONAL

Aumento de deputados tem Alcolumbre como fiador no Senado, mas enfrenta resistências. Líder do governo no Congresso diz que debate deve ser mais longo, mas que há maioria para aprovação.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia de Putin recebe Lula, Xi e ditadores para cerimônia do Dia da Vitória. Pelo menos 29 líderes devem participar de eventos em Moscou na sexta-feira (9), em memória do fim da Segunda Guerra.

RIO DE JANEIRO

Condomínio na zona norte do Rio convoca assembleia para votar taxa de R$ 1.800 a traficantes. Segundo denúncia, síndico propôs pagamento mensal a criminosos do Complexo da Serrinha para evitar assaltos; Polícia Civil vai investigar o caso.

FUTEBOL

PSG bate Arsenal e chega aonde não chegou com Messi. Sem estrelas de temporadas recentes, equipe de Paris avança à decisão da Champions League.

CELEBRIDADES

No dia que Gracyanne Barbosa anuncia bebê hiper-realista, Rio aprova criação do ‘Dia da Cegonha Reborn’. Data proposta pelo vereador Vitor Hugo (MDB) celebra as artistas que confeccionam bonecos usados como apoio emocional e terapêutico.

*Folhapress