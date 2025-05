Novo Papa: Comunidade católica no Brasil comemora a eleição de Leão 14

Tão logo o papa Leão 14 foi anunciado no Vaticano como o novo líder da Igreja Católica, religiosos e instituições católicas se pronunciaram festejando o nome do cardeal americano Robert Francis Prevost, 69.

Em comunicado oficial, a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) saudou o novo pontífice destacando a “profunda alegria e gratidão a Deus” com que recebeu o sucessor do papa Francisco.

“O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto. Foram dias intensos de oração, em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do papa Francisco, e depois dos novemdiales, pelo conclave, para que o Espírito Santo conduzisse o Colégio Cardinalício”, disse.

“Inspirados pelo exemplo dos santos missionários que aqui plantaram as sementes da fé, como são José de Anchieta, queremos caminhar em comunhão com seu ministério, com espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres”, continuou a nota da CNBB, assinada por dom Ricardo Hoepers, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e secretário-geral da entidade.

Pelas redes sociais, o padre Marcelo Rossi escreveu “Bem-vindo papa Leão 14”, destacando uma frase dita pelo pontífice em sua primeira declaração: “Vamos construir pontes”.

O padre Julio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, também postou uma imagem de Leão 14 com a frase “Viva o papa!”.

Já o padre Fábio de Mello citou os desafios que esperam o novo papa: “Seja bem-vindo, papa Leão 14! Os desafios que o esperam já estão nas mãos Daquele que o elegeu”.

O padre Adriano Zandoná, da emissora Canção Nova, postou “Habemus Papam!”, destacando que ele saudou os fiéis pela primeira vez como o 267º sucessor de são Pedro.

A irmã Jeane Bellini, secretária da diretoria da Comissão Pastoral da Terra, disse ter ficado muito contente tanto com as declarações do papa quanto com o nome que ele escolheu.

“Me veio logo a lembrança do papa Leão 13, que escreveu a encíclica ‘Rerum Novarum’ na época em que o mundo do trabalho estava sofrendo o impacto da industrialização, com a situação desumana dos trabalhadores nas fábricas na

Revolução Industrial. Para mim, é muito significante escolher o nome desse papa”, diz a irmã Bellini à Folha, lembrando do tempo em que Leão 14 trabalhou no Peru.

“Ele passou 20 anos no Peru. Com certeza, a experiência dele lá alargou sua visão do mundo, e sua convivência do mundo simples do interior do Peru com certeza influenciou o jeito de ele olhar a igreja. Por isso ele destacou os elementos do papado de Francisco, de se lembrar dos pobres e também do diálogo. Para a CPT, que é uma pastoral social, muito próxima do povo do campo, ter um papa que vai incentivar esse aspecto com o povo muitas vezes marginalizado é muito importante”, finalizou.

Nas redes sociais, a Pastoral Carcerária também acolheu o novo papa com fé e esperança, dizendo rezar “para que seu pontificado seja marcado pela escuta dos pobres, pelo compromisso com a justiça e pela misericórdia que liberta”.

“Que o Espírito Santo o ilumine na missão de anunciar o Evangelho, especialmente aos mais esquecidos e marginalizados, entre eles a população encarcerada e seus familiares”, diz a nota da pastoral.

